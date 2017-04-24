戴奧辛雞蛋爭議 下午4時召開記者會說明

戴奧辛雞蛋事件延燒，涉及的相關單位包括食藥署、農委會及環保署等單位，今天一早就到農委會召開會議，預計下午4時會在食藥署召開記者會，對外說明呋喃等不同系列戴奧辛對人體的影響。

農委會副主委陳吉仲表示，戴奧辛其實有很多不同種類，這次事件跟12年前的戴奧辛是不一樣的，昨天公衛學者傳出來最新的消息是，這次戴奧辛屬於呋喃，呋喃在世界衛生組織裡不含任何致癌性，檢測結果是透過毒性當量計算出來的，因此相關影響絕對不等於12年前的戴奧辛鴨蛋事件。

陳吉仲指出，農委會今日與食藥署和環保署召開跨部會會議，相關汙染源抽驗結果最快本周五會出爐，戴奧辛可區分為3大類，共有200多種，此次的毒性大概只有12年前事件的1成，會議結束後，預計下午4時會在食藥署召開記者會，把呋喃等不同系列戴奧辛對人體的影響，完整對外界充分說明。

(中時)