桃園大溪台7線 1婦女疑自拍墜落護欄喪命

桃園市大溪區台7線1名婦女拍照時不慎翻越護欄，警、消抵達時已無生命跡象。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區台7線1名婦女拍照時不慎翻越護欄，警、消抵達時已無生命跡象。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區台7線百吉隧道口前，24日中午1名婦女疑似在護欄自拍時後仰不慎翻落護欄墜落於5層樓高度地面，警、消出動前往救援。救護人員以垂降方式抵達救援，發現婦女已經沒有生命跡象，且家屬婉拒送醫，詳情仍須警方調查。

(中時)