司改國是會議決議 大砍最高法院名額

司改國是會議第2組第5次會議。（趙雙傑攝）

該組召集人林子儀（左）和擔任委員的司法院長許宗力（右）彼此討論。（趙雙傑攝）

司改國是會議第2組第5次會議今日一早在司法院舉行，現場由林子儀擔任第二組會議召集人，和其他成員討論民刑事上訴程序改革（含強制辯護、代理制度）的配套措施及改革步驟以及終審法院成員、員額及選任程序改革等五個議題相關問題。

司改國是會議第2分組今日決議，未來最高法院將精簡名額為14人、最高行政法院為7人，由司法院從具有法官任用資格的人選挑選，交由專業人士組成的審查會進行評選，再由總統任命，沒有任期限制，但70歲後不能再擔任審判事務，此決議通過立法院修法後，將在5年內正式實施。

(中時)