打造台中山手線 林佳龍提出123計畫

台中市府交通局長王義川表示，已被納入行政院前瞻計畫的「大台中山手線」，將讓台中成為全台首個擁有環狀鐵路的縣市。（盧金足攝）

台中市借鏡東京山手線，將大台中山手線串聯三大副都心，擴大台中發展空間。（盧金足翻攝）

台中市府交通局長王義川今（24）日表示，市長林佳龍參考東京山手線的運作模式，提出屬於台中的山手線計畫，從理念到被中央採納已超過十年，努力已有具體成果，之後等交通部複審並報行政院核定後，市府就可啟動綜合規畫，並加速推動。被納入行政院前瞻計畫的「大台中山手線」，將讓台中成為全台首個擁有環狀鐵路的縣市。

王義川表示，大台中幅員遼闊，若以環狀鐵路作為骨架，加上綠線、藍線、屯線、雙港輕軌等捷運，以及公車、iBike彼此串連，山海屯市區之間交通不但將更為便利，也將帶動豐原、海線、烏日等副都心發展，為台中規畫更寬廣的發展空間。而這樣的發展模式，與東京山手線相似。

東京山手線是東京都最大的鐵路運輸動脈，也是東京鐵道路網的骨幹之一。環狀的運行路線連結都心眾多主要地區，一次環狀運轉行車時間約61分鐘，列車每站皆停，具有與其他路線列車之間有相互接駁的功能。

交通局指出，東京在第二次世界大戰後快速都市化，人口集中於東京都區，造成都市空間及基礎設施過度負荷，交通、環境、資源均出現嚴重失調。

為解決發展問題，自1956年「首都圈整備法」開始，東京先後提出五次基本規劃，推動東京都市圈空間結構由單一核心發展逐漸轉型為分散式多核心網路結構，形成「1主7副」的CBD系統（Central Business District），將行政、工業、商業、教育等功能往副都心轉移，以分散東京城市中樞管理功能，也達成都市圈內區域均衡發展的目標。

借鏡東京山手線都市發展模式，市長林佳龍提出「大台中123」計畫，即「1條山手線、2個國際港、3大副都心」，作為都市發展架構，並以大台中山手線軌道系統為骨幹，搭配八大轉運中心、市區公車、iBike等，除提供健全的大眾運輸路網，更串連市中心與豐原、雙港、烏日三大副都心，有效鏈結在地生活以及產業發展。

市府已透過區域計畫的擬定與各都市計畫的檢討，定位各都市核心，並積極投入各項建設及產業計畫。其中，台中都心區為「文化城中城」的都市再造區域，將透過鐵路高架綠空鐵道軸線計畫，串聯各歷史街區與古蹟建物重現舊台中市風采，以「台中清溪計畫」營造周邊水與綠的河岸空間生態環境改造，活化舊城歷史文化資源，同時也引入文創育成基地，連結中區文化流域以及，打造藝文創意特區。

「豐原山城副都心」為「水岸花都、樂活山城」的行政副都心，建構豐原山城觀光遊憩產業廊帶，推動成立糕餅博物產業文化園區，以台3線、台8線連結后里花卉、新社花海、石岡東勢客家風情、和平谷關溫泉，同時藉由中彰投苗區域治理平台，整合區域觀光，將觀光軸線延伸至龍騰斷橋、勝興車站、三義木雕等田園觀光據點。

「烏日高鐵副都心」定位為三鐵共構中台灣門戶，以轉運、物流、會展（產業展覽）、商業、休閒娛樂、健康體驗發展為副都心的複合式機能。「海線雙港副都心」則將成為中部國際運籌中心，結合自由貿易港區規劃清泉崗門戶計畫以及台中港、關連工業區，加強物流、倉儲、旅運住宿等服務機能，並以招商成功的三井大型outlet為龍頭，持續打造台中港特定區多元商業、娛樂、休閒功能。

「大台中山手線不只對台中重要，也對彰化、苗栗等中部地區具有重大意義！」王義川說，未來透過「彩虹線（上環）」可連結大甲和后里，串聯台鐵山線和海線，打造環狀鐵路，如同一條珍珠項鍊般串起台中各都市核心，促大台中區域點、線、面的全面發展，在納入行政院前瞻計畫後，待交通部複審並報行政院核定，市府就會啟動綜合規畫，加速推動。

(中時)