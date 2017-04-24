婦聯會負責人恐被換 葉俊榮:限1個月給勞軍捐流向

婦聯會若不再提供完整的勞軍捐流向，除負責人恐遭撤換外，可能還得面臨解散命運。（中時資料照／杜宜諳攝）

早先曾強調已做好將婦聯會解散後相關準備的內政部長葉俊榮，今（24）日再下最後通牒，他表示婦聯會若1個月內再不交出勞軍捐資料，不排除將其負責人撤換。

葉俊榮3月底指出，婦聯會雖已提供部分財務資料，但對勞軍捐流向的交代並不完整，因此內政部已再度發函，他希望婦聯會別錯估情勢，因為內政部對此事態度堅決、沒有容忍空間，是「玩真的」。

對此，婦聯會本月7日覆函內政部，提到因勞軍捐年代久遠，所以沒辦法提供，且勞軍捐的收取和支配，從一開始就是國防部協調監督，因此整體情況應該要向國防部查詢比較適合。

面對民進黨立委賴瑞雄詢問相關議題，葉俊榮今在立院答詢時直言，沒辦法接受婦聯會的回答，他認為「年代久遠」這個說法，除社會無法接受外，未來若上了法院，同樣沒辦法獲得支持。

而被問到如果1個月內，婦聯會依舊不按規定來該怎麼辦？葉俊榮說應該徹換負責人；賴瑞雄隨後則在民進黨團記者會表示，除了撤換負責人，內政部也該研議解散婦聯會。

(中時電子報)