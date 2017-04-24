法國第二輪總統選舉民調 馬克宏大勝勒朋
法國總統大選首輪總統選舉結果在今天開出，打破了過去60年來法國兩大政黨獨霸的現況，分別由溫和左翼「前進！」(En marche !)黨候選人馬克宏（Emmanuel Macron）獲得約23.8%的選票拿下第一，而極右翼政黨「國民陣線」（Front National）候選人瑪琳勒朋（Marine Le Pen）也以獲得約21.4%的選票拿到第二輪投票的入場卷。而據最新的民調顯示，兩人在第二輪投票的支持率，馬克宏大勝勒朋。
在首輪獲得第一和第二高票的馬克宏及勒朋將進入第二輪投票，並在5月7日揭曉誰將入主艾麗榭宮。而據「哈里斯民調」(Harris Interactive)周日的最新民調顯示，馬克宏以64%大勝勒朋的36%。而另一家民調機構「Ipsos/Sopra Steria」的民調也顯示相似的結果，馬克宏以62%大勝勒朋的38%。
儘管兩位候選人在首輪的獲得的票數非常接近，但在5月7日進行的第二輪投票中，少了其他候選人，只有馬克宏對上勒朋的情況下，再加上首輪選舉過後，獲得19.9%的前總理費雍(Francois Fillon)也在承認敗選時，呼籲支持者在第二輪投票中支持馬克宏，他表示：「這裡沒有別的選擇，只有一起投票對抗極右派」，不少專家都分析馬克宏可以獲得最終勝利。
法國總統選舉採取絕對多數的是兩輪投票制，也就是說第一輪投票中，若是沒有任何一個候選人取得超過半數的選票，則要再由得票最高的2位候選人在進行第二輪投票，而法國自1965年採取兩輪投票制以來，都還沒有有任何候選人，是在首輪投票就當選總統的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。