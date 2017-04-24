法國第二輪總統選舉民調 馬克宏大勝勒朋

將進入第二輪投票的勒朋和馬克宏(右)。(圖/美聯社)

法國總統大選首輪總統選舉結果在今天開出，打破了過去60年來法國兩大政黨獨霸的現況，分別由溫和左翼「前進！」(En marche !)黨候選人馬克宏（Emmanuel Macron）獲得約23.8%的選票拿下第一，而極右翼政黨「國民陣線」（Front National）候選人瑪琳勒朋（Marine Le Pen）也以獲得約21.4%的選票拿到第二輪投票的入場卷。而據最新的民調顯示，兩人在第二輪投票的支持率，馬克宏大勝勒朋。

在首輪獲得第一和第二高票的馬克宏及勒朋將進入第二輪投票，並在5月7日揭曉誰將入主艾麗榭宮。而據「哈里斯民調」(Harris Interactive)周日的最新民調顯示，馬克宏以64%大勝勒朋的36%。而另一家民調機構「Ipsos/Sopra Steria」的民調也顯示相似的結果，馬克宏以62%大勝勒朋的38%。

儘管兩位候選人在首輪的獲得的票數非常接近，但在5月7日進行的第二輪投票中，少了其他候選人，只有馬克宏對上勒朋的情況下，再加上首輪選舉過後，獲得19.9%的前總理費雍(Francois Fillon)也在承認敗選時，呼籲支持者在第二輪投票中支持馬克宏，他表示：「這裡沒有別的選擇，只有一起投票對抗極右派」，不少專家都分析馬克宏可以獲得最終勝利。

法國總統選舉採取絕對多數的是兩輪投票制，也就是說第一輪投票中，若是沒有任何一個候選人取得超過半數的選票，則要再由得票最高的2位候選人在進行第二輪投票，而法國自1965年採取兩輪投票制以來，都還沒有有任何候選人，是在首輪投票就當選總統的。

(中時電子報)