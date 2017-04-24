新登記求才人數破13萬 創20多月來新高

行政院主計總處24日公布國內106年3月失業率為3.78%，較2月3.85%下降0.07個百分點，較前一年同月則下降0.11個百分點。依據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」網站資料庫統計，106年3月份各公立就業服務機構新登記求才人數為13萬6,175人，較上月增加20.91%，新登記求職人數總計6萬7,325人，較上月增加9.43%，平均每一位求職者有2.02個工作機會，不僅較上月增加0.19個工作機會，也是自105年5月後，求供倍數首度站上2字頭。

國發會近期發布景氣燈號續亮綠燈，是去（105）年7月以來連續第8顆綠燈，顯示國內景氣持續回溫，而景氣復甦亦帶動就業機會的成長。3月新登記求才人數高達13萬6,175人，較去年同月上升3.54%，更創下21個月來的新高。從行業別分析，將近5成行業人力需求呈現月增率與年增率雙漲的情形，顯示廠商徵才需求暢旺。

以徵才數量來看，製造業較去年同月增加5,820個職缺，為各行業之冠。3月製造業的新登記求才人數達6萬1,685人，較上月成長17.31%，也較去年同月上升10.42%。製造業有將近4成的職缺集中在臺南市（19.7%）與桃園市（18.89%），整體職缺數較去年同月分別上升3.48%與11.9%，臺南市工作機會數更創下近11年同月新高，目前晶碩光學、義美食品、友達光電、群創光電、和鑫光電、可成科技、奇美材料等均釋出大量職缺。

在職類別方面，以求職人數與求才人數均超過1,000人的職類觀察，目前最競爭的職類是「事務秘書」與「一般辦公室事務人員」，求供倍數分別為0.26倍與0.69倍，顯示行政工作明顯有僧多粥少的情形。目前台灣就業通資料庫顯示最需要的人才則是「其他製程控制技術員」與「其他餐飲服務人員」，求供倍數分別高達7.21倍與5.08倍，人力缺口相當大，建議想找工作的民眾，多留意各職類求供倍數的變化，將能大幅提高求職成功機率。

台灣就業通網站目前線上職缺需求人數超過16萬，並提供多元化的求職管道及職業訓練課程，勞動力發展署也將於5月份陸續在全國各地辦理徵才活動及大型就業博覽會，提供超過1萬4,000個職缺，有轉職意願的民眾可隨時上台灣就業通網站查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，以即時掌握就業市場脈動。

(中時)