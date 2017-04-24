中市府修正里鄰範圍 擬以大馬路作為分界

台中市長林佳龍表示，區里畫分無法讓所有人滿意，因此希望可以化繁為簡，以大馬路作為分界，以維持里的區域完整性。（盧金足攝）

台中市府今天（24日）在市政會議針對《台中市里鄰編組及區域調整自治條例》，提出里鄰區域調整修正，但里數消長，議員和地方都有不同意見，市長林佳龍表示，有的里長希望票倉的範圍都畫給他，但也有里長怎麼畫里的區域都不滿意，有人則對里民人數太多服務太累，有的則想更上一層樓，即使里內已上萬人也不嫌多，要求民政局和區長積極與議員和里長溝通。

台中市政府辦理里鄰區域調整，近日民政局再與地方加強溝通，並修正潭子區東寶里、南屯區文山里與新增里分界，市長林佳龍指示區長加強與議員、里長溝通說明，也指出，區里畫分無法讓所有人滿意，因此希望可以化繁為簡，以大馬路作為分界，以維持里的區域完整性。

市府民政局在市政會議提案，修正潭子區東寶里、南屯區文山里與新增里分界，並獲通過，將再送議會審議。

潭子區東寶里與新增的新寶里，原以「雅潭路三段─大富路一段108號─大富路一段78-2號至76-5號─崇德路四段」為界，改以「雅潭路三段─雅潭路二段─崇德路四段」為分界線。

南屯區文山里與新增的文學里，原以「向上路四段─向上路五段─保安三街─文山六街─嶺東路95巷─文山六街─精科路─向上路五段」為界，改以「寶山三街─保安五街─文山二街─保安二街」為分界線。

林佳龍除指示區長與當地議員、里長加強溝通外，他也表示，各里人口相差懸殊，導致勞逸不均已造成許多困擾，但里長對於與新里的界線如何畫分，意見並不一致，有人希望里民多一點，有人覺得里民太多過於勞累，結果畫出來的里界像蟲一樣彎彎曲曲。

他指出，因為各方意見眾多，怎樣畫都無法讓人百分之百滿意，市府應建立原則並一以貫之，因此他認為應化繁為簡，以大馬路作為分界線，維持里的完整性。

(中時)