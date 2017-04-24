五一大遊行即將登場 反剝削、要保障

一年一度的勞工「五一大遊行」將於5月1日勞動節當天登場，主辦單位今天公布今年遊行訴求為「反剝削、要保障」，號召勞工一起走上街頭，向「慣老闆」宣戰，不讓雇主對勞工「軟土深掘」，政府也不應吃勞工豆腐。

由團結工聯、全產總、全金聯、全教總，以及國內各工會、工運與社運團體組成「2017五一行動聯盟」，將於勞動節當天發起勞工大遊行，今年遊行訴求為「反剝削、要保障」，並演出行動劇，要求蔡英文總統不要吃勞工豆腐。

蔡英文曾說「勞工本來就是心裡最軟的那塊」，主辦單位今天戴上蔡英文，以及全聯實業總裁徐重仁、遠東集團總裁徐旭東、工商協進會理事長林伯豐等人的面具，由「蔡英文」切豆腐給資本家，象徵政府幫助雇主大吃勞工豆腐。

聯盟批評，蔡政府上台後，在資方團體支持下強行刪除7天國定假日，雖然修正《勞基法》通過一例一休，資方卻耍賴反對，政府竟陸續透過函釋「開小門」，做出種種有利於資方解釋，甚至想讓更多行業適用變形工時與責任制。

「工時是否實質縮短、低薪是否改善、勞動條件是否真正獲得保障，不是蔡英文政權在意的事！」聯盟指出，遊行訴求所有勞工一體適用勞基法，並應立法全面禁止勞動派遣，避免雇主以非正職僱用型態僱用勞工、規避責任。

聯盟指出，勞基法是勞工保障最低要求，卻仍有勞工不適用勞基法，並主張政府重新檢討年金制度、勞工退休新制，同時檢討調升法定基本工資、放寬組織工會資格與人數門檻，讓勞工老年生活、工時、工資與勞動三權獲得保障。

今年五一大遊行將從總統府前凱道為起點，隊伍將經由信義區、前往復興南路上的工總與商總辦公室，號召勞工手持象徵慣老闆的保特瓶一起走上街頭，向慣老闆宣戰，表達勞工強烈反對「勞基法修惡」、「年改修惡」怒吼。

聯盟強調，面對更艱困的勞工退休生活、更惡劣的勞動環境，全國勞工都應該挺身而出捍衛自身權利。聯盟更警告蔡英文政權、資本家，「切勿繼續對勞工軟土深掘！」否則當勞工力量集結起來，政府與資本家將「自掘墳墓」。

(中時)