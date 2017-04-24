沒你救不行！兒盟募弱勢兒少脫困基金
因媽媽長時間在外工作，4歲的美美由哥哥誠誠請假在家照顧，今年11歲的他不識字，麵條配醬料就是一餐。兒福聯盟調查，弱勢家庭面臨5大不平等，發起「窮食大作戰、沒你救不行」行動，募集弱勢兒少脫困基金，扭轉困境。
兒盟指出，少子化的現代，多數孩子在父母殷殷期盼下出生，被捧在掌心呵護，但在社會角落仍有弱勢孩子，因家庭因素陷入困境。兒盟調查，弱勢家庭嬰幼兒面臨5大困境，包括出生、基本營養、健康、生活照顧與發展不平等。
兒盟執行長陳麗如表示，健康、營養、刺激的不足，年紀愈小的兒童受貧窮傷害愈大。根據調查，近半數弱勢媽媽懷孕期間並未定期產檢，甚至將近1成完全沒做過產檢，導致出生即面臨早產、體重過輕、甚至住保溫箱狀況。
此外，陳麗如指出，弱勢家庭每月收入平均僅2萬多元、甚至有超過3成未達基本工資，換算全家每天餐費僅80元，調查發現54％弱勢嬰幼兒連基本三餐都有問題，恐造成營養不良；更有3成左右弱勢家庭幼兒用品常不足。
4歲的美美由於媽媽在餐廳工作，長時間在外，因此才出生7個月，就由當時才小學一年級的誠誠請假在家照顧，卻也導致誠誠至今11歲仍不識字，家中經濟困境也讓美美無法穩定上學。一家三口蝸居10坪小套房、省吃儉用，白麵條與醬料包就是一餐，破舊不堪的枕頭、棉被，卻是全家最溫暖的天地。
「孩子是我們未來，值得更好的對待。」有鑑於此，兒盟今年再度發起「窮食大作戰、沒你救不行」公益募款行動，即日起募集「弱勢兒少脫困基金」，盼能拉弱勢家庭一把，給予更多力量照顧孩子，並有機會扭轉所有不平等。
藝人楊丞琳擔任愛心大使，今天號召外界響應挑戰，每天三餐只花100元，體驗弱勢家庭的苦。陳麗如說，兒盟每年持續照護超過5000名弱勢孩子，盼行動喚起更多人關注弱勢兒少議題，幫助他們得以溫飽、健康長大。
(中時)
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