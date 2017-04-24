獲英雄聯盟總冠軍　莊敬高職生將赴巴西參加世界賽

莊敬高職學生盧禹宏（左三）昨天奪下「英雄聯盟」2017 Garena LMS春季季後賽總冠軍，將與畢業校友友黃熠棠（左四）、胡碩傑（左五）一同赴巴西參加世界賽。（莊敬高職提供）

私立莊敬高職2年級學生盧禹宏2月底參加英特爾極限大師賽「英雄聯盟」勇奪總冠軍，本月21日再參加「英雄聯盟」2017 Garena LMS春季季後賽，昨天（23日）再度奪下總冠軍，預定28日代表台灣遠赴巴西聖保羅市，參加季中邀請世界賽，他希望能再為自己、學校和國家爭光。

盧禹宏2月底與4名玩家共組「閃電狼」，參加電競賽最重要賽事之一的英特爾極限大師賽「英雄聯盟」總決賽，一舉打敗各國高手奪下總冠軍，獎金高達美金7萬元（約新台幣216萬元），年僅17歲的他目前就讀新北市私立莊敬高職資料處理科2年級，是這場賽事最年輕的選手，且首度參賽就勇奪總冠軍。

他本月21日再參加「英雄聯盟」2017 Garena LMS春季季後賽再度奪下總冠軍，奪得獎金150萬元，並取得巴西聖保羅季中邀請世界賽的參賽資格，28日將與隊友一同前往拚戰。

校方表示，盧禹宏家住台中，是單親家庭獨子，國中時接觸線上遊戲「英雄聯盟」，畢業後考上台中某私立高職，念了1年後發現所念科系不是興趣所在，決定北上降轉莊敬高職高一就讀資料處理科，並參加電競社，跟學長一起練習，由於有興趣加上反應快，學長看好他的潛力，力邀他一同組隊參加公開賽。

盧禹宏表示，剛開始投入電競時，除了媽媽外，全家人都反對，認為玩電動會影響課業，並非正途，但他努力練習電競，同時維持課業好成績，後來全家人都支持，這次奪冠證明自己的選擇，也希望能一改外界對電競賽的負面印象。

(中時)