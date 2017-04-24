粉絲淚訴煩惱 林依晨「人生很多走法」暖打氣
女神林依晨主演的新片《神秘家族》21日在大陸上映，林依晨飾演遭性侵後崩潰失憶的少女，她突破性演出，備受矚目，而在電影上映當天，林依晨也寫下拍戲的心路歷程以及撫平內心傷痛的建議，有粉絲則留言淚訴煩惱，林依晨也親民回覆打氣「不必太糾結，人生路有很多種走法！」
林依晨21日在微博分享親筆寫下的文章，分享拍片心得與撫平傷痛的建議，網友則留言表示看電影看到哭，大讚「依晨的演戲又很有感染力」，同時也透露自己最近發生太多事情，一時之間無法處理，讓她不知如何是好。
林依晨看到網友留言訴煩惱，她也發揮正能量回應：「面對它，想辦法解決它，不能解決就放下它、跨過它，5年、10年後回頭看，你可能都忘了當初為何煩惱⋯⋯不必太糾結，人生路有很多種走法！」
(中時電子報)
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