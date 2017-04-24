男向警問路神色慌 車藏毒自投羅網遭逮

37歲王姓男子向警方問路，意外遭到警方發現持有毒品。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局龍潭派出所警員林郁生24日凌晨執班時，37歲王姓男子向警方問路，因男子神色慌張，林郁生向男子報路時，意外發現王姓男子的車輛竟有海洛因及安非他命等毒品，當場遭到逮捕。

王姓男子供稱，從台中北上訪友，準備南返時找不到交流道，才會前往派出所問路，豈料竟然自投羅網，警方訊後依違反毒品危害防制罪嫌移送法辦。

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(中時)