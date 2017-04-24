洪秀柱：一年來入黨人數增 國民黨不會變小

中國國民黨主席洪秀柱今(24)日一早由競選總部總顧問許舒博陪同前往雲林縣北港朝天宮參拜。許舒博是前立委，曾於2005年代表國民黨參選雲林縣長落選，是雲林縣地方派系許派之要角。

洪主席稍後與北港黨員座談時表示，去年曾經有人說如果洪秀柱當選，國民黨會越來越小，「但怎麼一年來入黨的人越來越多，選主席的人也越來越多，國民黨有變小嗎?」洪主席進一步指出，國民黨過去一年不只沒有變小，也慢慢地走穩改革之路。她說，國民黨撐過了民進黨動用整個國家資源的違法追殺，也撐過了黨內組織改革的震動。接下來，國民黨要讓更多的年輕人開始步上接班梯隊。洪主席說，所謂「用壯育青」，就是讓有經驗、學識的4、50歲壯年，坐上主要位子來歷練，準備接縣市首長；而2、30歲青年，就要開始培養，出來競爭，參選里長、市議員等公職。她強調，「我知道我在做什麼，該做的就是該做，對的事情就該做，國民黨一定要改變，我會繼續堅定的改革。」

針對記者詢問蔡英文政府前瞻計畫所引起的是是非非，洪主席表示，這項前瞻計畫沒有一個評估精算，就只會是一個砸錢、A錢的計畫。「這樣恐怕會提高國家舉債的上限，把國家財務都榨乾了。」洪主席指出，政府有義務把計畫向全民說清楚講明白，不然一天到晚罵軍公教是拖垮國家財政的元凶，現在卻又亂砸將近一兆元的納稅人血汗錢到一堆有爭議的建設上，這叫人民怎麼信服？

此外，有關民調顯示新北市長朱立倫有機會一拚台北市長，洪主席表示，朱市長的民調高，代表民眾認為國民黨還是有戰將的，民眾並沒有放棄國民黨，國民黨一定要繼續努力。至於2018年的勝選計畫，洪主席表示，到時候就看誰有企圖心，誰有願景以及當事人的意願，在公平競爭後，一定會有最合適的人選。

(旺報)