高美館、兒美館召募志工 即起至5／19止

高美館即起至5月19日接受對藝術有興趣的朋友報名參加志工。（高美館提供）

高美館第26期志工招募活動即起至5月19日接受報名，招募對象為高美館及兒美館展場志工與美術資源教室志工，只要年滿18歲，並對藝術、兒童美術教育或美術手作教學有興趣及具服務熱忱，均可報名參加面談。

23歲的高美館，自籌備之初幾位熱心志工協助館務運作開始，至今志工團隊已超過千人。獲選的志工除了能觀賞藝術、聽演講學習，還能結交志同道合的朋友，只要有服務熱忱，對藝術有興趣，均可至高美館官網查詢。

(中時)