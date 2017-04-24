台大五冠王 北一女包4人
台灣大學個人申請今天放榜，台北市北一女中共有4人申請台大5個科系全數錄取，成為「五冠王」，另有4人錄取台大醫學系。另外，建國中學則有3位五冠王。
北一女中教務主任蔡愉玲表示，今年雖然全校總人數減80多人，但是錄取台大182人次比去年增加，表現較去年優異。
4位五冠王中，陳竫錄取台大財金、會計、工商管理系企管組、經濟、國企系，且前四個科系全部都是正取第一名，她謙虛說：「以後還要更努力。」
陳竫表示，因為自己就讀人社班，有很多機會上台發表小論文，無形中培養了邏輯與口語能力，另外因班上活動很多，也學會分配時間。因家人影響，未來想選擇財金系就讀，立志成為精算師。
同樣是五冠王的蔡亭妍，雖是三類組學生，但是高中期間參加校刊社。她說，自己對文學也蠻有興趣的，且在校刊編採過程中，可以採訪社會運動工作者、展覽策展人，是很特殊的經驗；至於未來想就讀的科系，還在抉擇要選材料工程或財金系。
另外，北一女3位學生陳雅旋、廖品婷、彭宇涵透過個人申請錄取台大醫學系，張芳瑜則是藉由繁星錄取。
(中時)
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