長汎旅運慶2周年 出團優惠成雙送

長汎旅運慶2周年祭優惠。圖／長汎旅運提供

長榮航空直營旅行社「長汎旅運」歡慶2周年，即日起至4月30日，以「2」為主題，祭出多項優惠，包括2人同遊最高省3,000元、人氣自選行程2元加購、加碼抽萬元家電、門市報名雙重贈，長榮哩程兌換2倍折抵以及HAPPYGO點數2倍累積等；好禮成雙FUN送，更多2周年好康活動，可上長汎假期官網查詢。

長汎旅運表示，搭上全球流行的影片拍攝風格「假人挑戰」，長汎自行撰寫腳本，出動上百位員工投入拍攝，各個部門創意發想定格動作，一鏡到底，甚至董事長全程配合演出，希望大眾透過這支影片，認識長汎從企劃、設計、銷售及成交的工作歷程以外，也能感受長汎旅運「Lets Fun your world!」的活力與精神，跟著長汎出遊世界各地，肯定是很快樂的事。

長汎旅運指出，這支假人挑戰影片中一再出現中國山水風景、功夫高手的招式動作。這些元素源自以武林絕學之概念推出的「WOW！5藏龍」旅遊企劃，從食宿、交通、景點與安全著手，主打十人就可輕鬆成行，使用三年遊覽車安心有保障，全程無自費、不進購物站，住宿在地特色酒店，贈送特色紀念好禮，以及全程搭乘長榮航空等特點，讓旅人暢遊神州放心、舒適。

長汎旅運表示，「WOW！5藏龍」精選中國的多樣行程，首推華北的「北京水鎮5日」，遊覽千年古北水鎮、世界遺產司馬台長城、欣賞金面王朝歌舞秀；至於熱情與好客的東北，推薦「俄式風情哈爾濱6日」，漫步唯美的伏爾加莊園，並特別安排入住該莊園一晚，深度感受東北異域風情，華東與華南等地的行程也應有盡有，領略中國的山水奇景、文化古韻。

(工商)