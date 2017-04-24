發文致歉所有被傷害的人 陸元琪自責識人不清
陸元琪數天前在臉書宣布，與鹿肉絲的創業夥伴理念不合，因此決定離開團隊，甚至表劃清界線互不相干，而她今天發文表示自己識人不清，導致這一連串錯誤產生，因此公開向所有支持她的人道歉。
陸元琪表示原先是討論客服不好的部分，未料卻被獨資者解讀成在傷害她，甚至感覺被網路霸凌，而她也一度聽信鹿肉絲獨資者的話，開直播指責一些人，甚至口無遮攔罵她們八婆，當下只覺得在說明真相及討公道，未料事後覺得鑄下大錯，自己也成為霸凌她人的加害者，而這些無辜受害者仍願釐清真相，讓她感謝所有人仍願意給她機會，因此選擇在臉書公開道歉。
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看到眾人「討公道」的字字句句，讓陸元琪止不住眼淚，整晚都在思考如何讓眾人接受歉意，所幸最後所有人選擇原諒，也讓她學到「做人要把眼睛睜開」，也希望她誠摯的道歉文能平撫所有受傷的心，這也讓粉絲留言大讚她「勇敢面對與承擔，了不起」。
(中時電子報)
關鍵字：陸元琪
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