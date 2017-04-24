老外在台工作 日本白領最多
勞動部今天公布2016年底外國專業人員概況，有效聘僱許可共3萬1025人次，申請工作類別以「專門性或技術性工作」占5成8最多，其次為「補習班語文教師工作」占1成6。
勞動部指出，外國專業人員相較2011年底增加4227人次，男性占77.8%，年齡主要集中在25至44歲、占6成7。
觀察近年外國專業人員申請工作類別，以「專門性或技術性工作」居首，所占比率均超過5成2，且呈逐年成長趨勢，另居於第二位的「補習班語文教師工作」則逐年下降。
若以國籍分析，以日本籍8575人次最多、占27.6%，其次為美國籍5251人次、馬來西亞籍2684人次。近年均以日本、美國位居前2名，馬來西亞則自2012年起取代加拿大。
由於政府力推新南向政策，勞動部分析，外國專業人員屬新南向政策當中18個國家者，共計8408人次、占2成7，以「馬來西亞」籍占31.9%最多，其次為菲律賓、印度。
(中時)
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