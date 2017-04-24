公務員組工會？勞動部回應了

針對民眾於國發會公共政策網路參與平台，提出「支持公務人員可合法組織工會，以保障相關權益」提案，勞動部日前召開可行性評估研商會議，3月底已初步提出4個建議方案。

勞動部今天進一步表示，公務人員如欲透過組織工會取得與作為雇主之政府機關對等協商的權利，未來仍須面對公務人員法制規範的限縮、政府部門預算的限制與財政負擔等問題。

為確切保障公務人員的權利，初步提出4個建議方案：修正《公務人員協會法》，充實現行公務人員之團結權、協商權與爭議權；修正《工會法》，允許公務人員籌組工會；針對公務人員結社權另立新法；維持現行法制但具體改善工作條件。

勞動部強調，公務人員籌組工會反映出公務人員權益亟待保障的聲音，惟相關議題除涉及《工會法》修法，亦涉及銓敘部及行政院人事行政總處等行政機關之權管事項，須審慎規劃。

現階段除依前開建議方案彙整研蒐資料，將資料分送權責機關，先行規劃完整配套機制外，勞動部亦將積極配合行政院政策規劃，依權責辦理相關事宜。

(中時)