中國東方航空微型旅遊集市即將開跑，限量特價2,999元起

中國東方航空深耕台灣市場，今（24）日宣布攜手雄獅、康福、喜泰、全華、山富、西南、易遊網、世界、五福及大眾等旅行社，連袂推出微型旅遊集市。本月28日，將於各大代理旅行社門市現場及官網、社群媒體等同時推出限量特價2,999元起兩岸直航及國際中轉多重組合優惠產品。

東航目前正針對溫哥華、舊金山祭出超優惠票價。即日起至2017年06月30日，購買台北始發至溫哥華航線只要10,000元，舊金山航線只要9,000元，限時限量！除此之外，還可以搭配東航為廣大旅客提供的增值服務，包括磁懸浮列車票券、定食券與咖啡券等。

另東航7月02日起開航上海浦東-馬爾地夫航線，提供每週三班的往返服務。東航推出台北出發往返馬爾地夫含稅只要新台幣28,229起的優惠，去程更可免費停留上海，東航並且提供免費一晚的隔夜中轉酒店住宿，還可同時享有浦東機場好禮三選一服務。

東航微型旅遊市集優惠行程兩岸直航航點包含上海、合肥等；國際中轉航點更多達紐約、名古屋、岡山、雪梨、奧克蘭、墨爾本及洛杉磯等，產品形式多樣吸睛，活動航點遍佈各地，限時限量，消費者需把握購票最佳良機！

東航除了7月2日即將開航的上海浦東-馬爾地夫航線，目前已提供昆明-可倫坡-馬爾地夫的每週三班的航班服務，上海-馬爾地夫航線將強化東航在南亞地區的航線網絡。

東航目前已推出台北出發往返馬爾地夫含稅只要新台幣28,229起的優惠，去程更可免費停留上海，並且提供免費一晚的隔夜中轉酒店住宿，還可同時享有浦東機場好禮三選一服務，可選擇磁懸浮列車車票、浦東機場餐券、足浴券三則一。

馬累是馬爾地夫的首都和第一大城市，也是馬爾地夫的經濟中心和對外貿易的唯一海港，位於印度洋馬爾地夫群島中部的馬累島上。馬累在歷史上曾經長期被英國殖民，因此這裡的建築頗具英國傳統風格。馬爾地夫擁有絕美的海景及潔白的沙灘，週遭如珍珠般散落的島嶼各具特色，無論是渡假享受、蜜月旅行、還是只想放空，馬爾地夫都是最佳的選擇。

(工商)