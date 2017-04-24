300人港澳團遊台中 特色小吃辦桌、舞台車老歌迎賓

「魅力臺中‧美味辦桌」小吃宴，請曾在澳門駐唱的歌手於舞台車上唱粵語老歌，用濃濃台灣味行銷台中觀光。（陳世宗攝）

台中市副市長林陵三（左一）代表市長林佳龍，以台中特色小吃辦桌，歡迎歷年最大的港澳團到台中旅遊！（陳世宗攝）

陸客來台旅遊退燒、嚴重衝擊全台各觀光景點！台中市政府力推「中進中出」並聯合台中美食等觀光業者赴港澳行銷，香港永安旅遊特組成近300人旅遊團，由行政總裁梁港蘭帶團到台中觀光；觀光旅遊局23日特在台中州廳以台中特色小吃辦桌，請曾在澳門駐唱的歌手於舞台車上唱粵語老歌，用濃濃台灣味行銷台中觀光。

觀旅局長陳盛山說，23日晚間特安排台中的特色小吃，有古早味的「丁記炸粿」、老字號的「台中肉羹」、獨門醬汁的「梁婆婆臭豆腐」、古法製作的「丁山肉圓」、道地的「春水堂」珍珠奶茶，及被譽為國宴點心的「大甲芋頭酥」等，在百年歷史的台中州廳以辦桌形式推出「小吃宴」，讓香港、澳門旅客體驗台灣特有的辦桌文化。

陳盛山指出，港澳是台中市相當重視的客群，首次有300位港澳遊客透過航空途徑進入台中，包裝的4天3夜行程住宿都安排在台中市，成功讓港澳遊客體驗中台灣各地知名的景點，同時將台中市的生態觀光、自行車的運動觀光、美食觀光等介紹給港澳遊客。

台中市副市長林陵三代表市長林佳龍到場，歡迎歷年最大的港澳旅遊團。他表示小吃辦桌行銷台中美食很有吸引力，可讓外國遊客1次都吃到台中的特色小吃；台中市最高的梨山海拔是3900多公尺，範圍到海線的大安濱海樂園，從高山到海邊擁有知名的景點和特產，4天3夜還不夠，歡迎大家下次再來！

香港永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭說，這次很感謝市府的安排，讓大家能夠感受到台中的美食和暖暖的人情味；團員中有不少人已到過台中多次，但這次「魅力台中‧美味辦桌」小吃宴及行程，安排感到相當特別及印象深刻。

陳盛山表示，這是市府首次以小吃晚宴接待來自港澳的朋友！103年只有8萬人次港澳遊客到台中，104年已有23萬5000多人次的港澳遊客，105年更高達到28萬人次；近年來市府積極推動「中進中出」，把台中和中台灣產品介紹給來自港澳的朋友，將台中市成功行銷到港澳。

(中時)