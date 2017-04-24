大突破！ 電競高手也有國光獎金

立院教育與文化委員會今天下午通過修訂新興的電子競技業納入運動產業發展條例，以因應電競列入亞運比賽項目，及早提升國內電競的位階與國家隊培訓計畫，以利爭取亞運獎牌。

立委黃國書表示，2022年杭州亞運的官網已經將電競列為正式比賽項目了，體育署應要掌握全球運動發展的動態，而且電競也是台灣強項，很有可能拿到獎牌，所以體育署要有全盤計畫出爐。

其他包括立委吳志揚、鄭寶清、柯志恩等人也群起要求體育署，必須將電競納入運動發展條例修正草案；原本體育署以國際奧會尚未承認電競，而且電競申請加入也被承回為由，持保留態度，但是敵不過立委的堅持而同意。

未來電競業將會循90年代的撞球業模式，納進運動競技範圍，享有國光獎章、培訓、比賽經費補助，大大提升電競業的位階。

(中時)