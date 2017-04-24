詹啟賢主張當選後廢選舉連署制 黨內選舉由中選會承辦

國民黨主席參選人詹啟賢24日主張，當選主席後要廢除黨主席選舉連署制度，並且推動黨內選舉由中選會承辦，藉此更公開透明，且可受選辦法約束，改善選風。

詹啟賢主張黨主席選舉參選人不需要連署，因為參選人本來就有限制，需曾任國民黨中央委員或中評委，還要交200萬保證金，已經有門檻。至於人頭黨員或新黨員暴增，他認為這表示入黨過程中缺過濾審核機制，容易陷入一種操作。他還提到有些黨員十幾年默默為黨付出，結果有些人一交了兩百元，馬上就也享有同樣權利，很多機構有資歷制度，這也要思考。黨內選舉過去有很多地方不公開不透明，又不受選辦法規範，也要檢討。

詹啟賢認為美國黨內初選值得我國參選，雖然是黨內，卻也由政府來做，畢竟政黨內選舉，卻也會影響國家將來。我國也可以由政府立法，此後黨內選舉由中選會承辦，因為中選會有經驗人手也夠，且不是一天到晚在辦選舉，應該有時間辦。這樣還可因此讓黨內選舉受選辦法規範，以往賄選不透明情況都可改善，公正公平情況可改善

詹啟賢提到這次黨內選舉不良現象相較過去變本加厲，他呼籲後收到一點小成果，看到請客吃飯少了一點。花錢綁樁、人頭黨員等事情，他呼籲黨員知道就來檢舉，請黨中央處理，這呼籲也收到效果，過去大家不太願意檢舉，最近呼籲後已經有人向黨中央檢舉。他希望黨中央不要投鼠忌器，要勇敢面對處理這些問題社會才會接受國民黨。詹啟賢表示團結不是不問是非，包容不是和稀泥。

詹啟賢認為投票的公平公正公開，需要有很好的監票計票制度，所有黨員必須把這當成自己的責任，5/20投票日每位黨員都把自己當成監票員，好好在每個投票所監督投票過程，呼籲黨員加入監票的志工團隊。一起維護國民黨的形象。

詹啟賢表是一般正式選舉都有錄影監視器，但黨內選舉沒有，且拿著黨證去投票，黨證上面沒有照片，也不知是否你本人去投的。未來應該也要跟正是選舉一樣改成拿身分證，並錄影，但短期內黨可能還做不到，所以要先呼籲黨員一起加入監票。

詹啟賢指出兩大結構問題還深深侷限國民黨，一還沉在意識形態與族群，二並且流於派系綁樁利益交換，所以社會還不能接受國民黨。詹啟賢表示國民黨應該要多元包容，有理想使命，詹啟賢主張本土的定義應該是，只要你生活在這塊土地就是本土，過去有些人以省籍、意識形態界定本土是不對的，應該更宏觀開闊。

(旺報)