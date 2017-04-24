邰智源兒超狂 台大電機物理、北醫醫學系全上
藝人邰智源兒子邰靖上月初就通過台大電機、物理系及陽明、台北醫學大學醫學系一階篩選，現傳來好消息，除了陽明醫學院還未放榜，其他都確定錄取，成績亮眼，讓邰智源開心不已。
據《蘋果日報》報導，邰靖確定錄取台北醫學大學醫學系、台大物理系和台大電機系，剩下陽明還未放榜，至於要讀哪一所，會等所有學校放榜再做決定，不過因為兒子對科學有興趣，理想首選應該是台大物理、電機系。
至於兒子是如何準備，邰智源笑說他也不知道，只看到他每天搞到晚上9點多才回家，回到家就打電動，打完就睡覺，不過他唸書秘訣就是「專心」，在學校認真上課，回家就很少碰書，他也從不干涉兒子學習，採開明教育。
(中時電子報)
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