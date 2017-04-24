24場「Let me 戲」 竹縣劇場藝術節周末登場

新竹縣劇場藝術節「到此藝遊‧Let me戲」將自本月29日起登場，縣長邱鏡淳（後右四）24日邀請民眾前來欣賞。（陳育賢攝）

新竹縣劇場藝術節「到此藝遊‧Let me戲」將自本月29日起登場。（陳育賢攝）

匯集12個優質團體、共計將帶來24場戲劇的2017新竹縣劇場藝術節─初夏團劇「到此藝遊‧Let me戲」將自本月29日起至7月9日於新竹縣文化局演藝廳和實驗劇場登場，縣長邱鏡淳24日邀請民眾前來參加、欣賞為期10周豐富多元的戲劇節目。

文化局長張宜真表示，2017年文化局以「藝遊新竹、前進劇場」做為場館經營的願景，希望藉由系列活動鼓勵民眾經常性觀賞藝文演出，創造豐盈的文化生活。

此次的新竹縣劇場藝術節—初夏團劇網羅國內重量級的專業劇團，其中，果陀劇場奇蹟音樂喜劇《愛呀，我的媽！》，售票曾創下2017年TIFA（台灣國際藝術節）最快售完紀錄，這次將用奇想表演詮釋如何用愛來接納與成全。

全民大劇團的《同學會！同鞋》再掀風潮，演繹每次同學會是不能錯過的人生章節；綠光劇團《人間條件6─未來的主人翁》讓人驚心編導是否裝了針孔攝影機在你我家中，竟如此貼近真實。

而2016台中國家歌劇院開幕季首演節目，締造滿座佳績的新編京劇《孝莊與多爾袞》，也應邀參加台積心築藝術季，將以清宮戲的人物格局與氣派打動新竹觀眾心靈。

另外，還有多個親子劇團包括安徒生和莫札特的創意劇場、偶偶偶劇團、蘋果劇團、如果兒童劇團、台北木偶劇團、張爸爸故事屋及皮皮兒童表演藝術團等，以幽默溫暖的方式，搭配特製道具及舞台機關，切入發人省思的劇情，也滿足孩童的想像空間。

此外，在地深耕多年的玉米雞青少年劇團改編卡夫卡經典《變形記》，推出《殺蟲記2.0》版本，延續去年台北藝穗節得獎作品的張力，挑動觀眾神經。

文化局也提醒購票民眾，可多善用節目票根，凡憑票根可免費參加5月7日、5月21日的盒子劇場手作坊或6月25日的劇場遊戲體驗課，藉此陶冶性情，培養美的創作力和文化涵養，體驗課或手作坊今天起開放網路報名，名額有限。

而今年的活動好禮為精美實用的保鮮盒（2入，含保冷袋），凡購買「2017新竹縣劇場藝術節─初夏團劇」3場不同場次節目即可憑票根兌換。

另，主辦單位也結合新竹商家資源，民眾持票根可享合作店家消費優惠，不限店家數量，每店兌換1次，合作店家包括湖口老街百年歲月餐飲、和緣餐飲、嗨貪吃鬼法式點心、富士山55沾麵、歐伊希烘焙坊、何家園庭園餐廳、海岸風情風味餐廳、有樂堂藝術公司、蕎爾時尚風味館、豆戀迷豆湯品專賣、亞朵菈烘焙屋。活動詳情可上新竹縣演藝廳官網查詢。

(中時)