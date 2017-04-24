NBA》公牛教練：小刺客狂走步 沒人守得住

塞爾提克艾塞亞湯瑪斯(中)單槍匹馬持球突圍。(美聯社)

塞爾提克在首輪第4戰打敗公牛，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯豪取33分、4籃板、7助攻，將戰局扳成2勝2負。公牛總教練荷伊伯格賽後表示，沒有人能守住艾塞亞湯瑪斯，因為他可以「提著球滿場跑」而不會被吹走步。

「艾塞亞湯瑪斯是傑出的球員，無與倫比的戰將，他今晚的表現萬夫莫敵。」荷伊柏格說，「特別是他每次運球都被允許走步，完全沒有人能守住他。他把球捧起來走個幾步，然後又開始運球，這樣的人根本所向無敵。」

荷伊伯格意指艾塞亞湯瑪斯有翻球嫌疑，不滿他運球急停和改變方向的動作太大。艾塞亞湯瑪斯對此評論嗤之以鼻，畢竟他本季只被吹過3次翻球。然而這是荷伊伯格的心理戰，故意將此事搬上檯面，讓裁判日後更加留意湯瑪斯的動作。

(中時電子報)