NBA》公牛教練：小刺客狂走步 沒人守得住
塞爾提克在首輪第4戰打敗公牛，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯豪取33分、4籃板、7助攻，將戰局扳成2勝2負。公牛總教練荷伊伯格賽後表示，沒有人能守住艾塞亞湯瑪斯，因為他可以「提著球滿場跑」而不會被吹走步。
「艾塞亞湯瑪斯是傑出的球員，無與倫比的戰將，他今晚的表現萬夫莫敵。」荷伊柏格說，「特別是他每次運球都被允許走步，完全沒有人能守住他。他把球捧起來走個幾步，然後又開始運球，這樣的人根本所向無敵。」
荷伊伯格意指艾塞亞湯瑪斯有翻球嫌疑，不滿他運球急停和改變方向的動作太大。艾塞亞湯瑪斯對此評論嗤之以鼻，畢竟他本季只被吹過3次翻球。然而這是荷伊伯格的心理戰，故意將此事搬上檯面，讓裁判日後更加留意湯瑪斯的動作。
(中時電子報)
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