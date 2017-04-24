綠議員黃向羣：北市三大汙水廠都有問題

代操八里汙水廠廢水處理的承包商惠民實業被周刊報導，將未經處理的汙水排入海中，雖然該公司否認，但台北市議員黃向羣24日在工務部門質詢中直言，除了八里汙水廠的縣市轄管問題外，北市三大汙水廠從機具維修、脫水淤泥量到次氯酸鈉檢驗規格等，都出現極大問題，要求衛工處詳細說明、限期改善。

黃向羣調閱資料後發現；八里汙水廠在非惠民實業操作期間，約4萬至6萬立方米汙水可生成一噸脫水淤泥；但2012年惠民實業承包廢水處理作業後，最高竟還有8萬6千立方米汙水才生成一噸脫水淤泥。等於汙水量愈多，淤泥卻不增反減，究竟是因為機組更新所致，還是惠民投機取巧，逕自排放未處理廢水至海中？

黃向羣更發現，八里及迪化汙水廠內初沉池與二級沉澱池的相關機組維修次數高得嚇人。八里汙水廠的初級沉澱池，5年來維修了756次；迪化汙水廠的二級沉澱池3年內則維修了975次，平均一個月維修32次。

此外，黃向羣指出，內湖汙水處理廠針對化學藥劑的檢驗流程也大有瑕疵。以八里汙水廠向供應商購買次氯酸鈉為例，須先確認是否有鉛封，並分別隔10分鐘、20分鐘進行卸料抽樣檢測，確認濃度符合規格才可完全卸料。但內湖廠供應次氯酸鈉之廠商竟無鉛封，也未詳述完整的檢驗過程，更拿不出相關的發票單據確認濃度與總量，是否符合規格起人疑竇。

對於黃向羣的質疑，衛工處長陳世浩顧左右而言他，表示會在一個禮拜內將單據補齊，再行後續檢查。

(中時)