越捷「免費之夏、免費飛行」百萬張0元促銷機票

越捷100萬張新台幣0元起促銷機票。圖：越捷提供

越捷挑戰夏日最強檔。圖：越捷提供

為迎接暑假到來，Vietjet越捷航空2017年4月25日至6月15日下午1時至3時舉行「免費之夏、免費飛行」（Free Summer, Fly for Free）活動，於官網釋出100萬張新台幣0元起促銷機票，以及其他精彩活動。

活動第一週首三日，4月25日至27日，越捷將釋出新台幣0元起促銷機票。促銷航線包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線、越南國內線，以及韓國首爾/釜山、香港、新加坡、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨暹粒航線，促銷機票使用日期為2017年5月15日至2017年12月31日（國定假日除外）。

促銷機票可至越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

旅客於2017年5月8日至6月4日於「免費之夏、免費飛行」網站參與活動，週週將精選5條航線、每條航線送出5張來回免費機票給五人同行團，最大獎為目的任你選的免費套裝行程。

此外，2017年5月8日至6月15日下午1時至3時於越捷官網成功完成訂票的旅客，將有機會於活動網站得到手機電話卡、機票促銷折扣碼，也將有互動遊戲、越南與國際名人帶來的精彩表演、越南國內機場與航班的「越捷比基尼挑戰賽」等一系列精彩活動引爆你的夏天。

(工商)