裝潢工人不明原因倒地 送醫不治

64歲陳姓裝潢工人今（24）日上午到新北市新店區中央五街裝修房屋，陳男負責2樓工程，另2名同事在同棟大樓6樓施工，同事10時許下樓拿工具時，發現陳男竟倒在施工用的磚頭上、沒有生命跡象，警獲報趕至時，陳男額頭及右肩有擦傷，未發現其他可能致死傷勢，送往台北慈濟醫院急救仍不治，警方已報請檢方相驗查明死因。

(中時)