林佳龍：輕軌建設帶動民間投資具前瞻性
台掀起爭取興建輕軌建設風潮，但也引發熱議，台中市長林佳龍今天（24日）在市政會議，舉前總統蔣經國興建高速公路為例，當時還挨批「牛車怎麼走」，但現早已成為重要交通骨幹，他強調，軌道建設將對社會產生長久效益，可帶動更多民間投資深具前瞻性。
前行政院長毛治國向媒體投書質疑「輕軌遍地開花將是災難！」林佳龍今天在市政會議中指出，台中的雙港輕軌捷運正在進行可行性評估，輕軌具有因地制宜、節省經費、工期縮短的效益，且輕軌在台中擁有專屬路權，非常適合台中；他強調中央對中台灣的發展已經「晚做了，也做少了」，軌道建設將對社會產生長久效益，希望各界勿僅從財務計畫考量，將其視為單純的交通建設。
林佳龍表示，軌道建設產生的社會效益非常長久，而基礎建設也不能只看財務計畫，他舉例，日治時代的興建縱貫鐵路，當時以供給帶動需求，奠定並帶動台中市百年發展；而前總統蔣經國在興建高速公路時，也有人批評「牛車怎麼走」，認為高速公路建設是給開車的有錢人走，然而現在卻已成為重要的交通骨幹。
「台中市提出的軌道建設，是帶動都市發展、區域治理與國土規劃的戰略性選擇！」林佳龍認為，將可帶動更多民間投資深具前瞻性，這些建設本應由中央政府主動規劃，中台灣的發展已經「晚做了，也做少了」。
對於各界討論輕軌建設，他也說，雙港輕軌捷運正在進行可行性評估，輕軌有很多種也有較大的彈性，具有因地制宜、節省經費、工期縮短的效益，且輕軌在台中有專屬路權，擁有高架段與地下路段，並非只有平面，非常適合台中市。
交通局長王義川也說，台中雙港輕軌採地下、高架等專用路權，不會和平面車流衝突，這和高雄平面路權及淡海輕軌的平面和高架並不相同。
林佳龍進一步說明，前瞻基礎建設計畫市府已成功爭取台中捷運藍線、綠線延伸彰化、大台中山手線等建設，目前也正積極爭取將雙港輕軌、捷運藍線延伸台中港以及屯區，進而延伸至南投、捷運綠線延伸大坑與苗栗海線雙軌化等建設列入計畫中，讓鐵路海線也乘載起山線運量功能，並帶動台鐵轉型。
(中時)
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