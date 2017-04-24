林佳龍：輕軌建設帶動民間投資具前瞻性

台中市長林佳龍表示，台中市提出的軌道建設，是帶動都市發展、區域治理與國土規劃的戰略性選擇，將可帶動更多民間投資深具前瞻性。（盧金足攝）

台中市將捷運綠線延伸大坑與苗栗海線雙軌化等建設列入前瞻基礎計畫中。（盧金足翻攝）

台掀起爭取興建輕軌建設風潮，但也引發熱議，台中市長林佳龍今天（24日）在市政會議，舉前總統蔣經國興建高速公路為例，當時還挨批「牛車怎麼走」，但現早已成為重要交通骨幹，他強調，軌道建設將對社會產生長久效益，可帶動更多民間投資深具前瞻性。

前行政院長毛治國向媒體投書質疑「輕軌遍地開花將是災難！」林佳龍今天在市政會議中指出，台中的雙港輕軌捷運正在進行可行性評估，輕軌具有因地制宜、節省經費、工期縮短的效益，且輕軌在台中擁有專屬路權，非常適合台中；他強調中央對中台灣的發展已經「晚做了，也做少了」，軌道建設將對社會產生長久效益，希望各界勿僅從財務計畫考量，將其視為單純的交通建設。

林佳龍表示，軌道建設產生的社會效益非常長久，而基礎建設也不能只看財務計畫，他舉例，日治時代的興建縱貫鐵路，當時以供給帶動需求，奠定並帶動台中市百年發展；而前總統蔣經國在興建高速公路時，也有人批評「牛車怎麼走」，認為高速公路建設是給開車的有錢人走，然而現在卻已成為重要的交通骨幹。

「台中市提出的軌道建設，是帶動都市發展、區域治理與國土規劃的戰略性選擇！」林佳龍認為，將可帶動更多民間投資深具前瞻性，這些建設本應由中央政府主動規劃，中台灣的發展已經「晚做了，也做少了」。

對於各界討論輕軌建設，他也說，雙港輕軌捷運正在進行可行性評估，輕軌有很多種也有較大的彈性，具有因地制宜、節省經費、工期縮短的效益，且輕軌在台中有專屬路權，擁有高架段與地下路段，並非只有平面，非常適合台中市。

交通局長王義川也說，台中雙港輕軌採地下、高架等專用路權，不會和平面車流衝突，這和高雄平面路權及淡海輕軌的平面和高架並不相同。

林佳龍進一步說明，前瞻基礎建設計畫市府已成功爭取台中捷運藍線、綠線延伸彰化、大台中山手線等建設，目前也正積極爭取將雙港輕軌、捷運藍線延伸台中港以及屯區，進而延伸至南投、捷運綠線延伸大坑與苗栗海線雙軌化等建設列入計畫中，讓鐵路海線也乘載起山線運量功能，並帶動台鐵轉型。

(中時)