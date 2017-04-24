不蓋果菜市場？ 高市農業局：就地升級更有利

高市農業局長蔡復進在地圖上畫出景觀滯洪池位置，強調果菜市場功能不變之外，民眾又多了一處具滯洪功能的公園可遊憩。（林宏聰攝）

高雄果菜市場拆遷後，據傳不蓋新市場，而是改建停車場，引發外界質疑。對此，農業局長蔡復進澄清，在新的規畫下，原有果菜市場功能沒改變，反而多了1.02公頃景觀滯洪池，停車位也增加，並可打通十全路，原有規畫絲毫未打折扣。

市府去年拆除果菜市場北側用地占用戶，最近住戶卻發現，原本說要蓋新的果菜市場竟然不蓋了，而是改建停車場，氣得透過網路轉傳訊息，痛批市府政策反覆，周邊居民也擔心：「以後買菜怎麼辦？」

「說市府只蓋停車場，完全是混淆視聽！」蔡復進表示，拆除占用戶目的是改善交通、排水、並整體規畫果菜市場，原擬新建市場，後來與現有400戶攤商溝通，認為目前配置已符需求，因此今年初決定省下大筆遷移費用，改為就地整建。

他強調，市場雖不遷移，但北側用地仍將用來興建5層樓停車場，提供242席停車位，比原本規畫多100多席，且新增1.02公頃景觀滯洪池，滯洪量約達6萬噸，不僅改善當地水患問題，民眾等於多了1個休閒遊憩公園；另於十全路側也安排部分安置戶。

據市府規畫，今年7月由工務局將十全路打通至覺民路，明年7月水利局則完成景觀滯洪池、停車場，之後農業局開始進行舊高雄果菜批發市場拉皮、整體環境升級，屆時市民仍可在此採買蔬果，周邊交通、排水也得以改善。

(中時)