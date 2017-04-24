法國大選一次看懂 政治金童尬女版川普

親歐盟的法國中間派候選人馬克宏和反歐盟的極右派領袖瑪琳．勒班，邁入5月7日第2輪決選，打破法國60年來左右派相爭的傳統局面，外界看好馬克宏有望成為法國史上最年輕總統。

39歲的馬克宏（Emmanuel Macron）從未競選公職，去年發起「前進！」（En Marche!）政治運動，號稱「非左派也非右派」，他在社會黨的地位也逐漸式微，最後在投身大選前辭去經濟部長一職。馬克宏若當選，將成為法國史上最年輕總統。

49歲的瑪琳．勒班（Marine Le Pen）是極右派民族陣線（FN）領袖，在自由貿易、移民議題上呼應美國總統川普的強硬基調，主張要強化邊界以遏止她所謂失控的移民潮，她也對北大西洋公約組織（NATO）角色抱持質疑態度，被部分媒體形容為「女版川普」。

以下綜合法新社和路透社等媒體報導，整理關於這場大選的重點。

●首輪投票結果

根據法國內政部最終計票結果，馬克宏得票率23.75%；瑪琳．勒班21.53%；保守派候選人費雍（Francois Fillon）19.91%；極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）19.64%。馬克宏和瑪琳．勒班為得票率最高的前2名，取得2週後登場的決選資格。

●本屆大選重要性

法國是歐元區第2大經濟體，在全球軍事和外交地位上也舉足輕重，因身為聯合國安全理事會常任理事國而握有否決權。

第2輪決選將是馬克宏和瑪琳．勒班之爭。馬克宏屬支持全球化的親歐派；瑪琳．勒班則敵視歐盟和北約。若瑪琳．勒班勝出，將進一步動搖早已因英國公投脫歐和川普當選美國總統而晃動的戰後西方自由秩序。

●非典型選舉

馬克宏和瑪琳．勒班進入決選，代表法國政治生態有了天崩地裂的改變，因為治理法國數十年的主流政黨，無一進入第2輪決選。

馬克宏和瑪琳．勒班都屬於青壯世代政治人物，一個號稱中間派，一個立場極右，兩人的出線打破法國左右派相爭的傳統局面，顯示選民對傳統政治人物的厭倦、對特權的不滿及對世代交替的渴望。

法國自2015年11月13日巴黎連環恐攻後就進入緊急狀態，並多次延長效期。這場是1958年法國第五共和以來，首次在緊急狀態下舉行的選舉。

●兩強政策大PK

馬克宏主張經濟「自由化」；瑪琳．勒班則是「法國優先」。

馬克宏提倡將企業稅率從33%降到25%，並讓企業老闆在與員工協調工時上有更多彈性，且讓所有勞工適用失業津貼制，包括自僱人士。他也希望透過提供1個中間派國會、財政部長和預算，加速歐元區整合。

瑪琳．勒班則尋求談判法國退出歐元區事宜，回歸法郎，以及立即暫停歐洲免護照申根區會員資格並恢復邊境控制。她主張對海外設廠的企業產品徵收35%的稅，以及最低退休年齡從62歲降到60歲並擴大家庭補貼。

●外界反應

歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在推特發文恭賀馬克宏挺進第2輪；德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人也祝福馬克宏「未來兩週一切順利」。

英國保守黨前財相歐斯本（George Osborne）、丹麥總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、挪威外長布倫德（Boerge Brende）等歐洲眾多政治人物在第一時間也紛紛透過社群媒體表態，恭喜親歐的馬克宏。

●第2輪決選預測

民調普遍看好馬克宏在第2輪決選脫穎而出。由Ipsos Sopra Steria與哈里斯互動公司（Harris Interactive）進行的民調顯示，如果決選在今天登場，馬克宏將以62%至64%票數，大勝瑪琳．勒班的36%至38%。

下一屆總統最快可在5月14日以前宣誓就職，自現任的社會黨總統歐蘭德（Francois Hollande）手中接下總統職權。1060424

(中央社)