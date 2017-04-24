柯P赴市議會報告 傳又為萬大線抱怨朱立倫

台北市長柯文哲日前才因捷運三環三線與新北市府槓上，今天中午他赴議會民進黨團報告重大政策，傳又為捷運萬大線抱怨朱立倫。民進黨團總召許淑華說，萬大線面臨土城機廠土地徵收問題，新北市處理態度不太積極，柯文哲要求捷運局說清楚誰對誰錯，不要讓外界認為都是北市府的錯。

北市府在會中報告捷運萬大線案，其中土城機廠正在辦理土地徵收，現有一座化工廠廠房，若能順利遷移走，半年內就可搞定，業者希望新北市政府協助找另一塊用地遷移，但新北市政府態度不積極，處理進度緩慢。

許淑華轉述，柯文哲會中口氣強硬表示，要做就快點做，要求捷運局有問題「該講就要講」，把問題說清楚，不要好像都是北市府的錯。

(中時)