柯P赴市議會報告 傳又為萬大線抱怨朱立倫
台北市長柯文哲日前才因捷運三環三線與新北市府槓上，今天中午他赴議會民進黨團報告重大政策，傳又為捷運萬大線抱怨朱立倫。民進黨團總召許淑華說，萬大線面臨土城機廠土地徵收問題，新北市處理態度不太積極，柯文哲要求捷運局說清楚誰對誰錯，不要讓外界認為都是北市府的錯。
北市府在會中報告捷運萬大線案，其中土城機廠正在辦理土地徵收，現有一座化工廠廠房，若能順利遷移走，半年內就可搞定，業者希望新北市政府協助找另一塊用地遷移，但新北市政府態度不積極，處理進度緩慢。
許淑華轉述，柯文哲會中口氣強硬表示，要做就快點做，要求捷運局有問題「該講就要講」，把問題說清楚，不要好像都是北市府的錯。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。