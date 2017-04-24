台南基地IDF起飛前輪胎癟氣 人機均安

空軍司令部今(24)日表示，本屬臺南基地乙架IDF型戰機，上午0945時實施例行性訓練準備起飛時，發生輪胎癟氣事件，飛行員即依標準程序處置，人機均安，並無影響軍民用飛機起降，本部後續將調查事件肇生原因，避免類案再生，以維護飛行訓練安全。

(中時)