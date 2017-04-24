8旬翁找不到路 家屬憂心警助返家

高齡83歲、住在台中市南區的黃姓老翁，因患有老人失智及白內障，日前凌晨外出運動時，因視線不佳、在便利超商前的騎樓躊躇，他的家人發現黃男不見、立即報警，勤工派出所獲報立即沿線尋找，終於順利尋獲。

黃男的女兒表示，父親因有嚴重白內障症狀，雙眼無法清楚辨識道路情境，大半夜外出走失恐有急迫性的危險，當時發現父親獨自外出，嚇得立即尋求警方協助，很擔心發生意外。

勤工派出所指出，接獲家屬通報後，立即從黃男住處開始向外擴散尋找，尤其針對年長者的身影加強留意，約1小時候，終於在距離黃男住家2公里外的高工路一處騎樓，發現頭戴黃帽、手拿雨傘的老先生，但趨前詢問，老翁無法說出姓名及住處資料，只能虛弱表示「找不到回家的路」。

員警先將老翁帶回派出所休息，並購買早餐、熱食讓他果腹，之後比對相關資料，確認該男子就是黃姓老翁，終於幫助他安然返家。

(中時)