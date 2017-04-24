中市府公訓中心獲「國際培訓總會」最佳人力資源管理類優等獎

台中市公務人力訓練中心今年參加聯合國教科文組織下的國際培訓總會人力資源評選，獲最佳人力資源管理類優等獎，為台灣唯一獲獎機關。（盧金足攝）

台中市公務人力訓練中心今年參加聯合國教科文組織下的國際培訓總會（IFTDO）人力資源評選，以「運用循證理論發展以核心職能為基礎之訓練地圖－打造台中市政府π型公務人才」為題旨，榮獲最佳人力資源管理類優等獎，為台灣唯一獲獎機關，於11日在阿曼由大會總裁Ghalib Saif Al Hosni 博士和阿曼公主Muna Al Said共同頒獎，並於今日在市政會議上獻獎。

公訓中心主任汪慧芳11日代表市府前往阿曼領獎，今日在市政會議獻獎給市長林佳龍；國際培訓總會（IFTDO）是聯合國教科文組織下的國際培訓機構，每年在全球不同國家辦理培訓相關議題之研討會，邀請對象包含各國公、私部門、學校機構或會員團體。

大會以「最佳人力資源管理」、「最佳論文研究」兩類獎項競賽，受理全球各公、私部門參加評選，選拔方式分二階段進行，先由參賽機構提出書面資料供評選團審查，第二階段針對書面資料進行佐證與確認。

今年計有9個國家29件作品參賽，分別選出英、美等三篇最佳論文研究獎，最佳人力資源管理獎除市府作品外，另有德國、印度、沙烏地阿拉伯及阿曼等國作品入選。

總會今年4月9日至11日在阿曼蘇丹國馬斯喀特舉行年會及國際研討會，11日由大會總裁Ghalib Saif Al Hosni 博士和阿曼公主Muna Al Said共同頒獎，來自世界30餘國400多人觀禮。

大會肯定得獎機關對人力資源貢獻，以及提供寶貴成功經驗鼓舞啟發他人，得獎事績將刊在2017年11月的IFTDO News，市府能夠在全球競賽中脫穎而出，誠屬不易，大大提升台灣的國際能見度。

市府公訓中心近年來為提升訓練成效，運用循證理論架構以核心職能為基礎之訓練地圖，並採參與式課程設計及多元創新培訓方法，規劃公共工程全生命週期品管、面對民眾（第一線人員）溝通能力與藝術及如何做好公私培力NPO等一百多期專業課程。

市府在第16屆「公共工程金質獎」活動中奪得「工程土木類特優獎」、「建築類優等獎」、「設施工程類優等獎」及「水利類佳作獎」、榮獲遠見雜誌「台中市2016年服務調查」全國第一名及榮獲銓敘部「公務人員傑出貢獻獎－傑出團隊獎」，相關訓練有效打造市府多元專業人才。

(中時)