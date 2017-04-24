身障者有福了 新竹無障礙微旅行開跑
新竹市政府社會處5月至11月推出免費「無障礙微旅行」，規畫3條無障礙、友善旅遊路線1日遊，委由多扶旅行社辦理，凡參加的身障者，皆提供到府接送服務，歡迎身障朋友一起外出旅遊、親近大自然，名額有限趕緊報名。
24日在中央公園宣布啟動「無障礙微旅行」，市長林智堅說，新竹市是適合居住的城市，愈來愈多外地朋友到此遊玩，去年10月中央公園啟用，不僅受孩子喜愛，就連內政部營建署無障礙設施考核委員首次體驗也讚譽有加，屆時將讓1萬6000多位身障朋友感受新竹的美。
社會處指出，許多身障者外出不易，除沒有適合的交通工具接送外，身障者身邊的家人或照顧者，也因長時間身心耗損、高度壓力下，情緒難以宣洩，近年就引起許多相關情緒失控的社會悲劇，為此打造讓照顧者與被照顧者喘息的服務。
市府投入70萬經費，推動無障礙微旅行，供設籍且實際居住新竹市、並領有新竹市身心障礙證明行動不便者與1名親友，享受3條不同路線的1日遊，包括十八尖山、青草湖、南寮漁港、中央公園及護城河等，全程由多扶頂級復康巴士提供「door to door」無障礙交通服務，直接到身障者住家接駁。
處長陳雪慧說，行動不便身障者皆免費旅遊，低、中低收入戶陪伴者也全額補助，一般戶陪伴者則須自費500元，預計可開放150人，名額有限籲盡速報名，報名專線：多扶旅行社股份有限公司企劃專員陳琬婷02-8931-0123或社會處傅秀玉03-5351560。
(中時)
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