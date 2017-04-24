宅配通回國行李自助列印體驗價　再加碼雙重抽好禮

桃園機場宅配通櫃檯推出自助列印體驗價，活動期間還有多重優惠。圖：業者提供

根據機場公司統計資料顯示，桃園國際機場2016年全年旅運量達近4,230萬餘人次，創下機場客運量歷史新高。台灣宅配通為因應逐年成長的旅客人次，於桃園機場宅配通櫃檯特別推出回國行李自助列印寄件之服務，提供更省時、方便的創新作業流程，有效減少旅客宅配行李時的等待時間。

即日起至106年06月30日止，宅配通推出回國行李自助列印雙重抽好禮活動，旅客下載宅配通APP填寫收寄件人資料，回國至桃園機場宅配通櫃檯使用自助列印將宅配單印出，結帳立即享體驗價8折優惠(限常溫本島使用)，還有準備多樣好禮回饋給消費者，好禮第一重寄件成功即贈送UUPON20點，第二重還可抽實用旅行用品。

活動期間使用機場行李自助列印服務，完成宅配配送服務流程者，即有機會抽中『聖德烈系列24吋旅行箱』、『小米極簡都市雙肩包』、『小米隨身藍牙喇叭』、『華航旅用行李秤』、『宅配通行李宅配＋包膜免費券』等多項好禮。

(工商)