宅配通回國行李自助列印體驗價 再加碼雙重抽好禮
根據機場公司統計資料顯示，桃園國際機場2016年全年旅運量達近4,230萬餘人次，創下機場客運量歷史新高。台灣宅配通為因應逐年成長的旅客人次，於桃園機場宅配通櫃檯特別推出回國行李自助列印寄件之服務，提供更省時、方便的創新作業流程，有效減少旅客宅配行李時的等待時間。
即日起至106年06月30日止，宅配通推出回國行李自助列印雙重抽好禮活動，旅客下載宅配通APP填寫收寄件人資料，回國至桃園機場宅配通櫃檯使用自助列印將宅配單印出，結帳立即享體驗價8折優惠(限常溫本島使用)，還有準備多樣好禮回饋給消費者，好禮第一重寄件成功即贈送UUPON20點，第二重還可抽實用旅行用品。
活動期間使用機場行李自助列印服務，完成宅配配送服務流程者，即有機會抽中『聖德烈系列24吋旅行箱』、『小米極簡都市雙肩包』、『小米隨身藍牙喇叭』、『華航旅用行李秤』、『宅配通行李宅配＋包膜免費券』等多項好禮。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。