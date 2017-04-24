前屏東縣議長程清水 交接擔任代理市長

前屏東縣議長程清水（右）接任代理屏東市長，強調將不分藍綠，建設首善之區。（林和生攝）

前屏東縣議長程清水宣誓就職，接任屏東市代理市長。（林和生攝）

屏東市長林亞莼因案遭停職，屏東縣政府幾經考量後，說服前屏東縣議長程清水出馬代理，24日舉行交接典禮，退出政壇10餘年的程強調，縣市因黨派不同導致發展停滯，適逢政院推動前瞻計畫，認為應該掌握契機，以市民福祉為優先，讓市政建設迎頭趕上，才決定披掛上陣。

擔任交接典禮主持人的屏縣府民政處長鄭文華表示，屏東縣超過83萬人口，其中屏東市占四分之一，考量行政院推動前瞻計畫中，不少建設與屏東市息息相關，縣市如何無縫接軌，代理市長人選就顯得十分重要。

程清水資歷豐碩，共擔任過6屆縣議員、1屆副議長跟2屆議長，對於縣市發展瞭若指掌，但10年前卸任後淡出政壇，此次重出江湖跌破不少人眼鏡。為何願意接任此職務？他表示，除了縣長潘孟安三顧茅廬的盛情難卻外，身為屏東市民對於縣市施政不同步的落差深感憂心。

他強調，屏東市是他的故鄉，身為屏東市一分子，當務之急先力求穩定公所團隊，未來建設將跳脫藍綠思維，以市民福祉考量為優先，全面配合縣府建設屏東市，積極爭取前瞻計畫的各項建設，例如重要的高鐵南延屏東及其他基礎建設等，盼讓屏市建設能夠迎頭趕上。

(中時)