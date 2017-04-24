金馬最年輕影后被偷拍洩春光 李小璐怒了！

李小璐被偷拍洩春光，她將採取法律途徑處理。（圖／取材自微博）

大陸女星李小璐16歲以《天浴》奪下第35屆金馬影后，成為金馬獎最年輕的女主角獎得主，不過近日李小璐卻傳出遭跟拍，影片針對她的腰部以下和大腿等部位，裙底春光全都被錄下，李小璐遭偷拍影片在網路被瘋傳，還登上微博熱搜榜，引發熱議。

李小璐甚至在李小璐搭手扶梯時，直接偷拍她的裙底風光，針對惡劣偷拍影片，李小璐工作室委託律師發聲明，表示將採取法律途徑處理，工作室也發文寫下：「堅決捍衛正當合法權益，這是我們的決心和底線！」

(中時電子報)