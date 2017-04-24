抓到了！彰化養豬場排廢水讓社區背臭名30年

彰化檢方會同警方及環保署環境督察大隊，到二林鎮1養豬場查獲違法排放汙水的事證。(鐘武達翻攝)

二林華崙里民在養豬場外拉起的抗議布條。(鐘武達翻攝)

彰化地檢署檢察官李秀玲帶隊到二林華崙里涉嫌排廢的養豬場查稽。(鐘武達翻攝)

抓到了！彰化縣二林鎮華崙里1處養豬場偷排廢水讓社區背「臭名」，彰化地檢署檢察官指揮警方與中區環境督察大隊歷經半年追查，終於日前查獲事實，負責人邱姓兄弟依《水汙染防治法》第35條申報不實罪偵辦，訊後以15萬元交保。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，二林鎮華崙里的該處養豬場，全盛時飼養多達3萬頭豬，目前還有9000頭，業者疑似為節省廢水處理費用，經常利用夜間排放廢水。

華崙里莊姓里民說，養豬場偷排廢水散發臭味，一直以來都不處理，抗議、協調也都置之不理。尤其是，要查獲業者偷排廢水的證據不容易，居民忍了「30年」。

直到半年前，彰檢接獲檢舉開始偵辦，為了掌握證據，檢察官李秀玲指揮保七三大隊並協請中區環境督察大隊動用科學儀器暗中調查、蒐證，分析確認畜牧場廢水生化需氧量、化學需氧量、懸浮固定都超過放流水標準百倍以上，最後鎖定廢水流向。

李秀玲指出，這處豬場申報排放的汙水量與合理用水、排水量有極大差距，追查後發現，業者是私設馬達將未經處理的汙水抽出逕行排放，再填具不實資料規避主管機關稽查。

邱姓兄弟分別擔任畜牧場負責人以及汙水處理專責人員，兩人在檢方問訊時均坦承犯行，隨後獲諭令各以15萬元交保。林漢強說，違反《水污染防治法》第35條涉及申報不實，可處「3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20萬元以上300萬元以下罰金。」

華崙里民得知檢方終於查獲邱姓兄弟養豬場排廢的證據並法辦，不少人都說這是遲來的正義，而且，社區民眾更已發起連署，準備要循著法律途逕請求賠償，要違法排廢水的養豬場付出代價。

(中時)