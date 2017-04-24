偽造學生印章寫信恐嚇檢察官 退休教師判刑6月

86歲伍姓國小退休老師，去年4月底因偷竊泡麵被逮，遭到檢察官起訴，伍竟假裝以學生的名字寫信求情，內容卻恐嚇吳姓檢察官，揚言花200萬僱請「殺人王」買凶殺人，伍辯稱，書信是檢察官自己寫的，但經字跡比對，並調閱郵局的監視器畫面，發現就是伍本人，士林地院依照偽造私文書罪，判決有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

伍姓老師退休後，曾經多次到家樂福北投店行竊，店家多認為他年事已高，偷食物是迫於無奈，多次放他一馬，且法院也都判他免刑，但他懂得利用法律對他有利之處屢次犯案，去年4月偷竊速食麵1包，經吳姓檢察官提起公訴，他偽造7人的印鑑，寫恐嚇信給檢察官。

去年6月中，伍姓退休老師在給檢察官的信中提到：「我們已請好除魔王，也就是殺人王，當他殺了你後，我們給他200萬，如果你硬要堅持起訴，我們只有成全你，送你一個字，死」，署名則是「我們八人共書此信」並，附上8人的印鑑。

檢察官第一次收到恐嚇信，發現有人威脅她和家人的生命，因而心生畏懼，調查後由其他檢察官傳喚伍到庭，但他矢口否認，之後又寄了4封信件，都是以他學生的名義。

檢方調查，信件的筆跡、書寫的風格和上面簽名的字跡，都是伍本人所為，還調閱北投郵局寄送信件時的監視器畫面，發現是他一人所為。法院認為，偽造文書、恐嚇是想像競合犯，從一重論處，以偽造私文書罪，分別判處2月到3月不等，應執行刑6月，可上訴。

(中時)