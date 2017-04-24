法總統大選首輪後 歐洲政治領袖多支持馬克宏

法國總統選舉首輪結束，中間派馬克宏（圖右）和極右派勒龐（圖左）進入5月第二輪決選。（圖/美聯社）

法國總統大選首輪總統選舉結果在法國當地時間23日出爐，由中間路線的「前進！」(En marche !)黨候選人馬克宏(Emmanuel Macron)獲得約23.8%的選票拿下第一；激進右翼政黨「國民陣線」(National Front)候選人勒班(Marine Le Pen)，則是以21.4%獲得第二高票。結果一出，歐洲許多政治領袖紛紛表態，且多數支持馬克宏。

本次法國總統大選被形容為全球化主義與愛國主義對決，雖然第一輪以馬克宏為最高票，不過因為所有候選人的得票數都未過半，依照法國「兩輪投票制」的規定，馬克宏和勒班將在5月7日進行第二輪，爭奪總統大位。

據法新社報導，法國總統歐蘭德已在結果出爐後致電馬克宏，表示祝賀；歐盟執行委員會（European Commission）主席榮科（Jean-Claude Juncker）在於第1輪投票領先後，隨即推文祝馬克宏在第2輪投票好運；德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）則祝福馬克宏「未來兩週一切順利」；英國前財政大臣歐斯本（George Osborne）恭喜馬克宏，這證明他可以走中間路線贏得總統選舉；丹麥總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對馬克宏能否擊敗勒班抱持審慎樂觀態度；挪威外長布倫德（BoergeBrende）則推文表示歐洲需要更多合作，正面看待馬克宏的獲勝。

不過，也不是所有歐洲政治人物都看好馬克宏，荷蘭的國會議員，同時也是反伊斯蘭、反移民「自由黨」領袖的懷爾德斯（Geert Wilders），則是支持勒班，他對首輪選舉結果表示歡迎，稱「對法國愛國人士及其他想要更多國家主權，少一點歐盟與移民的人來說，是美好的一天。」

然而，不管本次法國總統大選結果如何，一位非傳統兩大黨的政治新秀，另一位則是法國內極端右翼政黨黨魁，都將改變近十年法國中間偏右的政治版圖。

(中時)