超狂12歲男孩偷開車想橫跨澳洲 開了千里才被逮
澳洲一名12歲男孩偷開父母的車、試圖要開4,000多公里的路橫跨澳洲，他在開了超過1,000公里以後才被警察攔下來，警方現正就這男孩如何一人開車行經許多偏遠又險惡的地區，展開相關調查。
根據BBC報導，這名男孩被警察攔下來的時候，已經開到了新南威爾斯州(New South Wales)的布羅肯希爾(Broken Hill)市，距離他出發的肯德爾(Kendall)已經距離約1,300公里，這個男孩原本計畫要直接開車到位於西澳大利亞洲的伯斯(Perth)。
現在男孩已經被逮捕、送到布羅肯新爾警局，他的父母周日已經到警局將他帶回。警方說男孩開走的是家裡的車，他一離家父母就通報警察他失蹤，並且持續找尋他的蹤跡。新南威爾斯州警方發言人表示，這個男孩有可能會被處以少年法。
至於這名男孩是如何在獨自一人的情況下、開車經過新南威爾斯州而不被人發現，以及他如何安全通過許多澳洲偏遠與地形險惡的區域，則尚需釐清。該州雖然是澳洲人口最多的地方，但是境內也有山區如大分水嶺(Great Dividing Range)和許多人口稀少的農業平原。
(中時電子報)
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