立院初審前瞻條例藍委提案退回 表決未通過

立法院經濟等委員會今(24)天下午繼續聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，會議開始時首先處理國民黨立委上午於程序發言所提，要求把該條例草案退回行政院的提案，經點名表決結果，贊成退回17票，反對退回42票，本案少數未通過。

點名表決結束後，聯席會議下午繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，進行提案說明和詢答。依上午朝野協商的結論，今天不會進入逐條審查。

(中時)