壞掉了就用搶的？ 高雄男騎車搶醉漢手機
手機壞了，搶新的？19歲李姓男子因為手機損壞，22日晚間與張姓表哥騎機車搭載，在高雄林園區隨機搶走酒醉男子的手機，事後警方調閱監視器，將2人逮捕到案，李嫌坦承不諱，訊後被依搶奪罪嫌函送法辦。
高市林園區48歲簡姓男子22日晚上喝醉，蹲坐路邊準備打手機叫友人來載他，突然1名年輕男子趨前向他索討相煙，簡男揮手拒絕，不料，這名男子伸手搶走他價值約9000元的智慧型手機，然後跳上一旁共犯的機車後逃逸無蹤。
警方獲報調閱沿路監視器，發現19歲李男及26歲張姓表哥涉嫌重大，隔天下午就在李嫌住處將兩人查緝到案，李嫌供稱，因為手機剛壞，當天見簡男喝醉，以為有機可乘才下手行搶，本來想拿手機來玩遊戲，沒想到不到1天就被警方查獲，訊後被依搶奪罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
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(中時)
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