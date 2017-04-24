非洲友邦布吉納法索 首次緝獲遣返我國通緝犯

巴基斯坦歸化我國籍的男子雪碧爾(右)，因遭通緝潛逃至非洲，被當地警方盤查查獲，遣返回台。（胡欣男翻攝）

我刑事局駐外人員感謝布吉納法索協助緝獲我國籍通緝犯。（胡欣男翻攝）

巴基斯坦裔歸化我國籍的50歲男子雪碧爾，因涉嫌詐欺、妨害自由，於2013年4月間即潛逃境外，遭台北地檢署、新北地檢署發布通緝。本月初已逃至我非洲友邦布吉納法索經商的雪嫌，因中東人臉孔被當地警方盤查身分，由於他持台灣護照，警方覺得有異，查證我大使館，發現他已遭通緝，隨即註銷其護照，協調我刑事局國際科今日將他遣返回台。

警方調查，雪嫌因娶台灣妻子歸化我國籍，1996年因家庭、夫妻與公司財務糾紛，被台籍前妻告妨害自由通緝，2013年出境未歸，2014年他涉嫌在海外以竄改電子郵件方式詐欺公司貨款2萬6000美金遭通緝。

這是我非洲友邦布吉納法索首次緝獲並遣返我國籍通緝犯，為防止詐騙集團至邦交國籌設機房，刑事局表示，將持續與各國警方加強多邊合作、建立執法聯絡窗口，密切交換犯罪情報，並持續追緝潛逃海外的罪犯，彰顯政府打擊犯罪無國界的決心。

(中時)