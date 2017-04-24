雨水下水道完工 桃八德高城社區不再怕水患

高城社區雨水下水道系統竣工，周邊1萬2000多位居民將不再受水患之苦。（市府提供）

桃園市八德區高城社區長年受淹水困擾，今天完成B幹線雨水下水道建設，桃園市長鄭文燦也到場祝賀，他強調高城社區是淹水重災區，下水道工程耗資2800萬元，能保護周邊1萬2000多位居民不再受水患之苦。

鄭文燦表示，八德區高城社區是淹水重災區，完工的B幹線雨水下水道系統能在豪大雨時發揮集水功效，將雨水引流至茄苳溪，工程耗資2800萬元，其中1960萬元是由內政部營建署補助，今天竣工啟用，能保護高城里、高明里、茄明里等近1萬2000多位居民。

水務局長劉振宇表示，這項工程克服瓦斯、自來水、電力等各管線的遷移困難，總長約1232公尺，可集水區約18公頃，可收納大雨時的地表逕流及側溝排水至茄苳溪，是CP值很高的公共建設。高城里長徐添發則說，地勢低窪的高城社區因為缺乏排水系統，不但遇雨必淹，過去還曾淹過1層樓高，居民得知工程竣工都很開心。

(中時)