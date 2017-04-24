年改勝負已定 林濁水籲政府:放手做更像樣的改革

監督年金改革行動聯盟19日號召群眾，步行至民進黨中央黨部抗議，民眾們喊口號，表達不滿情緒。（圖/中時資料照，劉宗龍攝）

面對年金改革的抗議聲浪，19日原本要於立法院召開相關修正草案初審，經朝野協商後達成共識，決議暫緩審查，將先舉行兩場公聽會。對此，前民進黨立委林濁水今（24）日表示，年金改革和反改革之戰勝負已定，呼籲民進黨政府應放手黨籍立委，妥善進行像樣的改革。

針對年金改革議題，林濁水今在《美麗島電子報》撰文，指出從去（2016）年93大遊行聚集12萬壯盛的抗爭群眾，到今年人數不斷縮水，於立院開始審議時，更只動員不到千人的反年改民眾；在如此顯著差異下，林認為，未來國會進入實體審查時，「還有什麼實力動員可以構成壓力的群眾。」其感到相當可疑。

至於為何會造成這樣的情況，林濁水進一步提到，主要是，「年輕公教之中浮現一股愈來愈強大的對反改革反彈的聲音。」林稱就連原本支持抗争的國民黨，也發現與社會多數聲音不同，使得講起話來也含糊得突兀，讓許多反改革公教相當不滿。

實際上，林濁水表示，反改革的力量並不是於93大遊行之後才驟然雪崩的，從當時的馬總統和考試院院長關中推動改革時，就已落得兩敗俱傷之局；但民進黨政府上任後，本可大刀闊斧地改，卻做了一些大有問題的決定，「形同對勝負已分的戰場上，把輸贏歸零，大家回到原始序戰之時重新出發開戰。」這讓許多期望改革的人大失所望，更令年輕公教悲鳴不已。

林濁水說，多年來，反改革人士的論述不但道理越講越困窘，更使社會反感，接下來的公聽會，想必也只是自曝其短，將來的處境肯定會不利；因此，林呼籲負責當局，應先看清楚年金改革和反改革之戰的勝負已定，雖年改會的版本可能已是唯一的官方定案，「但官方實在不必堅持，大可放手讓立委做更像樣的改革。」

(中時電子報)